Incidente stradale sulla Centrale Umbra: diversi i veicoli coinvolti, traffico rallentato

Incidente stradale intorno alle ore 20.15 (giovedì 14 gennaio) sulla statale 75 'Centrale Umbra', tra Bastia Umbra Fiere e Bastia Umbra Nord. Diversi i veicoli coinvolti, sul posto è intervenuta la polizia stradale per i primi rilievi e per liberare la strada, in modo da far riprendere il traffico al fortemente rallentato dalle vetture incidentate. Presente anche il personale del 118 per verificare le condizioni di alcuni feriti.