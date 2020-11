Incidente in galleria sulla statale 318: quattro veicoli coinvolti, traffico in direzione Ancona

Rallentamenti in direzione Ancona sulla strada statale 318 di Valfabbrica, dove nella serata di oggi (martedì 10 novembre) quattro veicoli sono stati coinvolti in un incidente all'interno di una galleria a doppio senso tra Valfabbrica e Casacastalda in direzione Branca. Sul posto la stradale, con il traffico che al momento procede a senso unico alternato mentre non risulta alcun ferito.