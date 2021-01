Incidente stradale sulla Pievaiola: auto distrutta, ferito il conducente

Vigili del fuoco di Perugia in azione sulla Pievaiola, dove sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto dopo il Carcere di capanne in direzione Tavernelle. Coinvolta una vettura il cui conducente, un uomo 37enne, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Perugia per accertamenti.