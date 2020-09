Si scontra con un bus e resta incastrato nell'auto ribaltata: ricoverato in condizioni critiche

Incidente stradale lungo la strada provinciale tra Ellera e Solomeo, dove un autobus si è scontrato con una macchina. Violento l'impatto, con l'automobile che è uscita dalla carreggiata ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Corciano e i vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo della macchina il conducente (un 30enne) rimasto incastrato e poi soccorso dal 118, che lo ha trasportato all'ospedale di Perugia dove ora si trova ricoverato in condizioni critiche (codice rosso), mentre non destano preoccupazione quelle della persona che era al volante del bus.

Una squadra dei vigili del fuoco è intanto ancora in azione per mettere in sicurezza i mezzi e liberare la carreggiata, mentre sono ancora in corso gli accertamenti sulle dinamiche dell'incidente.

(Seguono aggiornamenti)