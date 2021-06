Incidente davanti allo 'Zocco Beach': auto ribaltata e distrutta, ragazza in ospedale

Una sola vettura coinvolta con la giovane, fortunatamente illesa, soccorsa e portata via dal 118 per accertamenti

Spaventoso incidente nella notte a San Feliciano, davanti allo 'Zocco Beach', ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Coinvolta una sola auto, praticamente distrutta dopo essersi ribaltata e finita fuori strada, con una ragazza portata via dal 118 fortunatamente illesa. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere il veicolo e le forze dell'ordine per accertare la dinamica dell'accaduto.

Sembrerebbe, secondo una prima ricostruzione, che nessun altro mezzo è stato coinvolto nella dinamica del sinistro. L'auto una volta finita su un campo si è ribaltata più volte ma per fortuna la struttura dell'abitacolo, seppur molto danneggiata e schiacciata, ha tenuto evitando conseguenze peggiori per chi era all'interno.