IN BREVE Città di Castello, tamponamento sulla E45 nel tratto a corsia unica: traffico rallentato

Lo scontro tra un'automobile e un autocarro: sul posto la Polizia Stradale, in corso le operazioni per la rimozione dei mezzi

Tamponamento tra un'auto e un autocarro sulla E45 nel tratto con corsia unica all'altezza di Città di Castello in direzione nord. Lo scontro intorno alle ore 8 di questa mattina, con code e rallentamenti al traffico. Secondo le prime informazioni ferite solo lievemente le persone coinvolte, mentre sul posto è intervenuta la Polizia Stradale. In corso le operazioni di rimozione dei mezzi per la ripresa regolare del traffico.