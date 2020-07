Città di Castello: passa col rosso e investe una donna e due bambini in passeggino

Una donna e i due bimbi che portava in un passeggino biposto sono stati investiti a Città di Castello. L'incidente intorno alle ore 10.30 di oggi (lunedì 27 luglio) su Viale Europa all'altezza dell'intersezione con via Bartali: a colpirli mentre attraversavano la strada sulle strisce perdonali è stata un'automobile, guidata da un 60enne residente a Città di Castello che, come spiega la Municipale tifernate intervenuta per i rilievi, non si è fermato con il semaforo rosso.

La donna è stata così "caricata sul cofano motore e sbalzata a terra" mentre i "bambini rimanevano legati all interno del passeggino che veniva sbalzato a circa 30 metri dall attraversamento pedonale". Sul posto anche squadra di vigili del fuoco e il personale del 118 che ha trasportato la donna e i bambini in ospedale.

(seguono aggiornamenti)