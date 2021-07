Camion con gli scarti del mattatoio si ribalta nel fossato: vigili del fuoco in azione

L'incidente a Gualdo Tadino, in località San Lazzaro: usata l'autogrù per il recupero del mezzo

Squadra dei vigili del fuoco di Gaifana in azione nel pomeriggio di oggi (lunedì 26 luglio). Alle ore 15 l'intervento nel territorio di Gualdo Tadino, in località San Lazzaro, per il recupero di un autocarro ribaltatosi nel fossato al lato della strada con il carico di materiale di scarto proveniente dal vicino mattatoio.

Sul luogo dell'incidente (nessun ferito) è intervenuta anche l'autogrù dalla centrale per completare le operazioni di recupero del mezzo e liberare la strada al traffico.