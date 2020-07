Perugia, doppio incidente tra E45 e raccordo: coinvolti un autocarro, macchine e motocicli

Doppio incidente stradale oggi pomeriggio a Perugia, uno sulla E45 e uno sul raccordo Perugia-Bettolle, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

E45 - Il primo tamponamento intorno alle ore 14.50 sulla E45 all'altezza di Collestrada, con un autocarro finito contro un'autovettura e uno scooter, che arrivava da dietro, scivolato nella frenata: a terra anche il conducente del motociclo che è stato soccorso sul posto dal 118 (intervenuto insieme alla Polizia Stradale), non è in gravi condizioni ma ha riportato la frattura di un arto ed è stato trasportato in ospedale. Code e rallentamenti durante le procedure di sgombero della carreggiata, con il traffico poi ripreso regolarmente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

RACCORDO - Il secondo incidente è avvenuto verso le 16.30 sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, in direzione Ponte San Giovanni nei pressi dello svincolo San Faustino: in questo caso è stato un motociclo a urtare un'autovettura prima di finire a terra. Anche qui sono intervenuti sul posto la Stradale e il personale del 118, che ha soccorso il motociclista e lo ha trasportato in ospedale, dove le sue condizioni non sono fortunatamente risultateo gravi. Impatto minore in questo caso sul traffico, già rallentato dai cantieri dell'Anas.