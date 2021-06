Perugia, incidente con lo scooter: operato il 33enne ferito

È stato sottoposto a un intervento di chirurgia toracica il 33enne perugino rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo del suo scooter in via XIV settembre a Perugia la scorsa notte, segnata dalla tragica morte di un sedicenne in un altro incidente avvenuto sulla strada di Ponte d'Oddi.

L'uomo, che era stato subito trasportato all'ospedale di Perugia in codice rosso, dopo l'operazione resta ricoverato con prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia.