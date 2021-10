Provoca un incidente e scappa, ma viene rintracciato dai carabinieri: denuncia e patente ritirata

La fuga non gli è servita a passarla liscia, perché alla fine è stato rintracciato dai caraninieri di Assisi. A finire nei guai è un 24enne di origini campane residente a Foligno, che lo scorso 26 settembre aveva provocato un grave incidente in via del Lavoro a Bastia Umbra.

In quella circostanza l’uomo, alla guida di un’utilitaria, era andato ad impattare violentemente contro un Suv guidato da una giovane donna per poi fggire senza prestarle soccorso (15 i giorni di prognosi stabiliti per lei dai medici che l'hanno poi curata in ospedale).

Il presunto colpevole, rintracciato dai militari grazie al racconto di alcuni testimono e all'acquisizione dei filmati di videosorveglianza, è stato così denunciato per le ipotesi di violazione delle norme previste dal Codice della Strada per fuga dopo incidente con danni a persone e cose. Al giovane inoltre è stata ritirata la patente di guida.