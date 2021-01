Muore investita dal treno a Bastia: traffico sospeso sulla linea Foligno-Terontola

Traffico sospeso dalle ore 6.49 di oggi (martedì 12 gennaio) sulla linea ferroviaria Foligno-Terontola, dove sono in corso accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria in seguito all'investimento di una donna 57enne che è deceduta dopo essere stata travolta dall'Intercity Foligno-Milano alla stazione di Bastia (attivo il servizio sostitutivo con bus tra Perugia Ponte San Giovanni e Assisi).

Il treno IC 580 Terni (5:05) - Milano Centrale (12:15) oggi termina la corsa a Bastia (6:18).

I passeggeri:

• da Bastia possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Milano Centrale;

• da Bologna Centrale possono utilizzare il treno R 2466 in partenza alle ore 9:50 e in arrivo a Modena alle ore 10:22, Reggio Emilia alle ore 10:40, Parma alle ore 11:01, Fidenza alle ore 11:24, Piacenza alle ore 11:48, Lodi alle ore 12:13, Milano Rogoredo alle ore 12:32 e Milano Centrale alle ore 12:45;

• da Prato Centrale possono utilizzare il treno R 17814 in partenza alle ore 8:42 e in arrivo a Bologna Centrale alle ore 10:03 e proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni direttamente coinvolti:

• RV 4725 Perugia (11:05) - Roma Termini (13:55)

• RV 4074 Foligno (11:08) - Firenze Santa Maria Novella (13:51)

• RV 4073 Firenze Santa Maria Novella (8:02) - Foligno (10:58)

• RV 4724 Roma Termini (8:02) - Perugia (10:42)

• R 4949 Perugia (6:53) - Terni (8:25)

• R 4947 Perugia (8:05) - Foligno (8:50)

• R 4738 Foligno (9:12) - Perugia (9:50)

Treni parzialmente cancellati:

• R 4700 Terni (5:44) - Terontola (8:08): cancellato tra Assisi (6:48) e Perugia Ponte San Giovanni (7:08)

• R 4701 Terontola (6:25) - Foligno (7:58): cancellato tra Perugia Ponte San Giovanni (7:26) e Assisi (7:39)

• R 4704 Terni (6:26) - Terontola (8:53): cancellato tra Assisi (7:40) e Perugia Ponte San Giovanni (7:53)

• R 4952 Foligno (8:15) - Terontola (10:03): cancellato tra Assisi (8:29) e Perugia Ponte San Giovanni (8:43)

• R 4709 Terontola (8:30) - Foligno (9:52): cancellato tra Perugia Ponte San Giovanni (9:23) e Assisi (9:38)

Treni cancellati:

• R 4722 Orte (7:07) - Perugia (9:15)

• R 4951 Perugia (9:53) - Foligno (10:33)

(seguono aggiornamenti)