Boscaiolo ferito resta intrappolato in una forra: recuperato dal Sasu e trasportato in ospedale con l'elicottero

Sasu in azione nel pomeriggio di ieri (mercoledì 19 gennaio) in località Casemasce di Todi, dove un boscaiolo infortunatosi è rimasto bloccato in un’area molto impervia, all’interno di una forra.

Sul posto si sono recate quattro squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria, composte da tecnici e operatori, riusciti a montare un articolato sistema di corde per raggiungerlo con tecniche alpinistiche complesse. I soccorritori hanno così stabilizzato l’uomo sulla speciale barella portantina in dotazione al Sasu, trasportandolo poi all’esterno della forra, sempre attraverso corde e tecniche alpinistiche.

Nel frattempo, veniva attivato l’elicottero del 185° stormo dell’Aeronautica Militare, di base a Pratica di Mare, coordinato dal Centro di Coordinamento Soccorso Aereo del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, abilitato al volo notturno NGV (Visori ad Intensificazione di Luce) che, in collaborazione con la Centrale Operativa del 118 con all’interno il tecnico di centrale del Sasu, si è posizionato sopra l’area aperta dove i soccorritori del Sasu avevano trasportato il paziente.

La barella è stata così recuperata dall’elicottero mediante l’uso del verricello con il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e trasportata fino all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’operazione, con un grado di complessità molto alto, è stata portata a termine con la collaborazione dei Carabinieri e, in particolare, grazie alla storica partnership tra il Soccorso Alpino Speleologico Umbria e l’Areonautica Militare.