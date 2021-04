Autocarro fuori strada in montagna, resta in bilico sul pendio: vigili del fuoco in azione

Un diffoltoso intervento quello compito dai vigili del fuoco per il recupero di un autocarro uscito parzialmente fuori strada nella zona montana di Pettino (la frazione più alta del comune di Campello sul Clitunno), a circa 1.200 metri di altitudine. Con il pesante mezzo pericolosamente in bilico sull'orlo del pendio, sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Spoleto riuscita non senza difficoltà a metterlo in sicurezza.

Tirfort e paranchi sono stati utilizzati per trattenere lateralmente l'autocarro, poi tirato con i mezzi dei vigili del fuoco. Particolarmente difficoltosi gli ancoraggi, effettuati anche con deviatori di tiro, ma alla fine l'operazione è stata portata a termine con successo.