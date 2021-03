Cade in una zona impervia a Monte Malbe: ciclista salvato dal cellulare

Brutta disavventura oggi a Perugia per un ciclista, caduto infortunandosi in una zona impervia a Monte Malbe. Ad allertare i soccoritori intorno alle ore 13 è stato il 118 dopo la chiamata dell'uomo, che è stato poi localizzato tramite cellulare dalla sala operativa dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme al personale del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (Sasu). Una volta raggiunto il ciclista è stato stabilizzato e trasportato in zona idonea per poter essere assistito dal personale della Croce Rossa.