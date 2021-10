Incidente sul lavoro: operaio 47enne di Foligno in terapia intensiva

Grave incidente sul lavoro per un operaio di 47 anni, di origine albanese ma residente a Foligno, che è ricoverato in gravi condizioni all'ospadale 'Le Scotte' di Siena.

Come riporta l'edizione di Grosseto de 'La Nazione', l'uomo ha riportato gravi lesioni alla testa per un incidente avvenuto mentre lavorava in un cantiere edile a Manciano, nel grossetano.

Immediata la richiesta di soccorso da parte dei colleghi al 118, che lo ha trasportato all'ospedale di Orbetello da dove poi è stato trasferito in elicottero al nosocomio senese dove è ora in terapia intensiva con prognosi riservata. Sulle dinamiche dell'incidente indagano intanto le forze dell'ordine.