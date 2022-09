Ancora un incidente lungo la variante di Branca. Due auto, per cause da accertare, sì sono scontrate nella prima serata di oggi, 17 settembre, nei pressi di Branca. Tratto temporaneamente chiuso.

Ferito in modo non grave un automobilista, affidato alle cure del 118. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.