Sbaglia manovra uscendo dal garage e finisce in un fosso, intervento dei Vigili del fuoco

Prende l'auto, ma sbaglia manovra nell'usicrea dal garage e finisce in un fosso. Per fortuna non rimane ferito, ma solo tanto spavento e l'intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Gubbio, a Villa Col dei Canali, per recupare l'autovettura scivolata al piano sotto strada all'interno di una proprietà.

Sul posto anche un equipaggio del 118 e una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Sigillo.

Gallery