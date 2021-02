FOTO NOTIZIA - Scontro in via Manzoni, auto si ribalta. Anziano estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco

Un incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Manzoni a Ponte San Giovanni. Tre le auto coinvolte in uno scontro all'altezza della rotatoria che immette nella via principale del popoloso quartiere di Perugia.

Dopo lo scontro una delle auto si è ribaltata, fermandosi sul fianco dopo pochi metri.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo l'anziano conducente e per rimettere in carreggiata la vettura (fotogallery di Tommaso Benedetti).

Secondo una prima ricostruzione la vettura ribaltata ha urtato il suv grigio sul fianco sinistro, m andandolo a sbattere contro la Smart gialla che si trovava nella corsia affianco. Le due autovetture colpite erano in sosta.