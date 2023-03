Incidente nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 marzo: donna in ospedale. Un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita in una scarpata a Ponte Rio, frazione di Valtopina. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. La conducente è rimasta ferita nello schianto: soccorsa e portata all'ospedale di Foligno.