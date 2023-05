Incidente tra due auto: anziano intrappolato tra le lamiere, soccorsi in azione

Incidente nella prima mattinata di domenica 21 maggio a Città di Castello, lungo la strada provinciale 105. All'altezza di Trestina - per cause ancora in fase di accertamento - due auto si sono scontrate. Una era condotta da un 90enne, una da un 60enne, entrambi residente a San Secondo. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale. L'anziano è rimasto intrappolato tra le lamiere. Illeso l'altro conducente. Il 90enne è stato estratto e soccorso dall'ambulanza.