Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: tre morti e un ferito gravissimo

Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle nella notte tra il 27 e il 28 maggio. All'altezza di Torricella un'auto è volata fuori dalla superstrada finendo in un campo. Il bilancio è di tre morti e un ferito gravissimo. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. L'allarme è scattato intorno alle 3.40.

Aggiornamento ore 11.10 - Il ragazzo ferito è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Aggiornamento ore 12.15 - La Procura di Perugia aprirà un fascicolo per chiarire le cause e la dinamica dell'incidente. Verrà disposta l'autopsia sul conducente dell'auto, morto nell'incidente insieme ad altri due giorni. Il quarto è ricoverato in gravissime condizioni.

Notizia in aggiornamento

"Un drammatico incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle all'altezza dell'uscita di Torricella di Magione ha tolto la vita stamattina all'alba a tre giovani. Non si conosce ancora l'identità dei ragazzi, anche se sembra escludersi si tratti di persone del posto. La dinamica dei fatti è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. Un sentito ringraziamento ai carabinieri, ai vigili del fuoco e al personale sanitario intervenuto. La comunità di Magione, commossa e sconvolta da quanto avvenuto, si stringe attorno alle famiglie coinvolte", scrive su Facebook il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini.

Incidente mortale a Gubbio

Sempre stanotte, lungo la variante alla Pian d'Assino, a Gubbio, si è verificato un secondo incidente mortale. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118 e il personale Anas.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il conducente dell'auto - un 26enne residente in zona - è morto. Inutili, purtroppo, i soccorsi.