Umbria, schianto tra due auto e un camion: soccorsi in azione

Incidente stradale nel pomeriggio di martedì (intorno alle ore 16) a Baschi. Tre i mezzi coinvolti nell'impatto - due auto e un camion - con due feriti, entrambi di nazionalità americana, trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia locale per i rilievi e la ricostruzione del sinistro.

Traffico deviato con indicazioni sul posto e la Todi-Orvieto riaperta a distanza di ore intorno alle 19.