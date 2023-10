Incidente nel pomeriggio di martedì 17 ottobre nel comune di Todi. Due auto - per cause in fase di accertamento - si sono scontrate frontalmente nella zona di Ponte Rio Stazione. Tre i feriti nello schianto, di cui uno rimasto intrappolato tra le lamiere. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri.

I tre feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.