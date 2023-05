Incidente lungo la Perugia-Ancona nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 maggio. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate all'altezza dello svincolo di Branca, nel comune di Gubbio, e una si è ribaltata. Soccorsi in azione. Sul posto vigili del fuoco e 118. Due i feriti trasportati all'ospedale di Branca.