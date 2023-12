Incidente sul lavoro nella mattinata di mercoledì 13 dicembre. Soccorsi in azione in un cantiere stradale a Gubbio. Per cause in fase di accertamento un operaio è caduto nella trincea di scavo della linea dell'acquedotto urbano. È stato estratto dai vigili del fuoco che lo hanno consegnato alle cure del 118. Sul posto anche la polizia locale.