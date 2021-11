Incidente sul lavoro a Gualdo Tadino: muore imprenditore di 53 anni, inutili i soccorsi

E' deceduto l'imprenditore di 53 anni di Gualdo Tadino dopo il grave incidente con un muletto avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. R.G. stava effettuando dei lavori con il mezzo all'esterno del suo capannone nell'area industriale Nord della città. Le cause sono al momento al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Il 53enne sarebbe morto sul colpo e il personale medico del 118, giunto sul posto in pochi minuti, non ha potuto fare altro che constatare la morte.