Incidente sul lavoro: 29enne ricoverato in rianimazione

Nuovo incidente sul lavoro in Umbria. È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Santa Maria della Misericordia di Perugia l'operaio 29enne caduto da un ponteggio di un cantiere a Norcia nella giornata di martedì 23 maggio. L'uomo è stato soccorso dall'elicottero del 118 e portato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti del Dipartimento Prevenzione e Sicurezza della Usl 2.