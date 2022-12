Perugia, perde il controllo dell'auto, sfonda la staccionata e piomba sulle macchine in sosta nel parcheggio

Un volo di sei metri, sfondando una staccionata e finendo sulle auto in sosta nel piazzale sottostante.

È quanto avvenuto ieri pomeriggio in via Arturo Checchi e in via Victor Ugo Bistoni, dove il conducente di una Fiat Punto, dopo aver percorso la strada che sale dalla Piaggia Colombata, nell’affrontare la stretta curva davanti alla stazione del minimetrò, ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato ed è finito contro la staccionata e poi ha terminato la sua corsa sopra le auto in sosta.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, i Vigili del fuoco per il recupero del mezzo e il 118 per verificare le condizioni del conducente che ha solo riportato qualche escoriazione e tanto spavento.

L’incidente, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato provocato da una violenta sterzata del conducente, fatta per evitare un ostacolo sulla carreggiata, una buca o un animale che ha attraversato all’improvviso.