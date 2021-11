Via Mario Angeloni, perde il controllo dell'auto e devasta la ringhiera: ferito estratto dal mezzo

Questa notte poco prima delle una, incidente stradale lungo via Mario Angeloni: una Land Rover perde il controllo e si schianta contro le barriere di protezione. A bordo della macchina il conducente rimasto immobile all’interno per almeno mezz’ora, prima dell’arrivo dei soccorsi. Non sembrano coinvolte altre vetture. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, i quali hanno liberato l’uomo dall’ abitacolo aprendo la portiera lato guida, rimasta bloccata nell’urto. Gli operatori del 118 hanno trasferirlo l’uomo in ospedale.