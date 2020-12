Apecchiese, motociclista perde il controllo e finisce contro albero: ferito 22enne

Non è in pericolo di vita il 22enne di San Giustino portato in ospedale a Città di Castello nel tardo pomeriggio di oggi dopo un incidente sull'Apecchiese. Il giovane a bordo di una Dicati nell'affrontare una curva tendente a destra ha perso aderenza e dopo essere uscito di strada ha impattato con il terrapieno presente a margine strada e successivamente con tronco di albero. Interveniva sul posto personale 118 e pattuglia polizia municipale di Città di Castello. Il centauro è stato subito messo in sicurezza e portato al nosocomio cittadino per gli esami necessari. La polizia municipale si occuperà di ricostruire la dinamica certa del sinistro. La Ducati risulta completamente distrutta a causa dell impatto.