Perde il contro dell'auto e finisce contro un terrapieno: estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco

E' stato estratto dalla lamiere della propria auto dai vigili del fuoco e poi è stato affidato, per le ferite riportate, al personale medico del 118. L'uomo non è in pericolo di vita nonostante l'auto sia rimasta molto danneggiata. Il fatto è avvenuto in Valnerina, a Casali di Serravalle lungo la Strada Statal 685,nella tarda mattina di oggi. Nell'incidente è rimasta coinvolta in un solo mezzo: il conducente ha perso il controllo delle mezzo ed ha sbattuto violentemente contro un terrapieno lungo la strada. I vigili del fuoco - squadra di Norcia - oltre ad estrarre l'uomo hanno dovuto mettere in sicurezza un tratto di strada a causa della perdita di benzina provocata a seguito dell'urto.