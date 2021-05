Incidente mortale tra Magione e Passignano: muore una 19enne, auto contro albero

Un incidente mortale si è verificato questa mattina nell'area del Trasimeno dove ha perso la vita una ragazza di 19 anni. Il fatto è avvenuto lungo la strada che da Magione porta a Passignano. La ragazza non si trovava in auto con il padre, come si era ipotizzato in una prima ricostruzione, ma quest'ultimo è arrivato dopo il sinistro. Non c'è stato nulla da fare per la giovane nonostante l'intervento tempestivo del personale medico del 118; molto probabilmente è deceduta sul colpo. Sul posto si trovano ancora diverse ambulanze, le forze dell'ordine e il personale dei Vigili del Fuoco. Le dinamiche dell'incidente ed eventuali altre persone coinvolte al momento non sono state fornite.

AGGIORNAMENTO ALLE 9: La 19enne è del luogo ed è stata identificata. Sul posto si è in attesa del magistrato di turno dalla Procura di Perugia.

L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 7,30 lungo la strada interna tra San Feliciano e Torricella, all'altezza del Castello di Zocco. Sarebbe coinvolta solo un'auto dove viaggiano la vittima di 19 anni. Il mezzo molto probabilmente ha colpito un albero a bordo strada, ma la dinamica dell'incidente resta ancora ufficiosa.

AGGIORNAMENTO ALLE 12: La ragazza è stata identificata: si tratta di Giorgia Panciarola che era residente a Magione. Molto probabilmente, secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine, ha perso il controllo dell'auto finendo prima con una ruota fuori dall'asfalto e poi a quel punto l'auto senza più controllo ha sbattuto violentemente contro alcuni alberi presenti a poco distanza dalla strada. Non avrebbe fatto neanche a tempo a frenare come dimostrerebbe l'asfalto che non è segnato dai residui di pneumatico. Difficile ipotizzare un guasto meccanico anche perchè l'auto era nuova: era stata regalata a Giorgia dalla famiglia poco più di due settimane fa.

aggiornamento nel corso della giornata.