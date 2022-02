Grave incidente stradale sulla E45, tamponamento tra due auto: donna estratta dalle lamiere. Carreggiata chiusa

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la E45 all'altezza di Todi. Due auto si sono violentemente scontrate per cause ancora da accertare: fortemente dannegiati i due mezzi, tre persone ferite portate in Ospedale e la carreggiata provvisoriamente chiusa in direzione Ravenna. Il traffico in direzione nord è stata deviato con uscita obbligatoria a Todi/Orvieto. Fondamentale è stato l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti ad estrarre dalle lamiere deformate di un'auto accidentata una donna le cui condizioni sono state subito considerate gravi. Tutti i feriti sono stati prima presi in cura dagli operatori del 118 e poi portati al nosocomio. Non è stata al momento resa nota la gravità delle tre persone. Sul posto il personale Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Mentre la Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per risalire alle cause e colpe del sinistro.