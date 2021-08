Umbria, incidente mortale: l'auto si ribalta più volte, muore 24enne

Ha perso il controllo della propria auto ed è uscito di strada, ribaltandosi diverse volte. Uno schianto costato alla vita a un ragazzo di 24 anni di Terni, che non ha superato la notte a causa delle gravi ferite riportate. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo nella tarda serata di sabato, per cause ancora in fase di accertamento, finendo per ribaltarsi diverse volte lungo il Rato, all’altezza dello svincolo di Orte, in direzione Lazio. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Terribile lo schianto: gli operatori del 118 lo hanno subito soccorso e trasportato in ospedale al Santa Maria di Terni. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. (www.ternitoday.it)