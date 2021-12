Umbria, schianto nella notte: 27enne in terapia intensiva

Un ragazzo in terapia intensiva e due in osservazione. Il bollettino medico del Santa Maria di Terni sulle condizioni dei tre giovani coinvolti nella tarda serata di ieri – 19 dicembre – in un grave incidente stradale in via Alfonsine a Terni, di fronte al Cospea Village

La nota dell’ospedale

“In merito all’incidente stradale di questa notte in via Alfonsine – spiega la nota ufficiale diramata dall’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni - i due ragazzi di 24 e 22 anni si trovano all'ospedale di Terni in area medica, in valutazione, in condizioni non gravi. Il 27enne nella notte è stato sottoposto a intervento chirurgico ed è ricoverato in terapia intensiva, condizioni stabili”.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la Volkswagen condotta dal ventisettenne avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, schiantandosi frontalmente contro l’altra Golf sulla quale viaggiavano i due ragazzi.

Il 27enne, di origini rumene, è stato estratto dalla vettura solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Terni, giunti sul posto assieme agli agenti della squadra volante della questura e agli uomini della polizia locale.