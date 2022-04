Umbria, scontro tra un furgone e uno scooter: muore un uomo

Un uomo ha perso la vita domenica sera, intorno alle 22, a causa di un incidente stradale che si è verificato tra via del Lanificio e via del Raggio Vecchio nella città di Terni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia di Stato e della municipale, per cause ancora in corso di accertamento un furgone ha urtato lo scooter guidato dall'uomo che ha perso la vita. Purtroppo inutili i soccorsi all'uomo portati dagli operatori del 118. L'uomo alla guida del furgone non ha riportato particolari conseguenze.