Umbria, scontro sulla stratale 79 Bis tra moto e mezzo: un ferito, traffico chiuso

La strada statale 79 Bis ‘Ternana’ è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni in prossimità del km 27,820, a causa di un incidente verificatosi nel territorio comunale di Terni. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un veicolo leggero e una moto. Nell’impatto il motociclista è rimasto ferito. Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto. Il personale di Anas, 118 e delle Forze dell’Ordine è sul posto per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della regolare circolazione nel piu’ breve tempo possibile.