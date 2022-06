Umbria, morti e feriti sull'A1 dopo lo schianto tra auto e camion. Traffico paralizzato

Due morti e diversi feriti nell’incidente avvenuto sulla A1 nel primo pomeriggio di oggi tra Fabro e Chiusi.

Il sinistro è avvenuto sulla carreggiata nord dell’autostrada e ha coinvolto tre mezzi pesanti e tre auto.

Oltre ai due morti accertati ci sarebbero diversi feriti, tra 5 e 8, di diversa gravità. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Orvieto e del Comando di Siena e Perugia.

Secondo gli ultimi aggiornamento forniti da Autostrade per l’Italia: “Il traffico è bloccato con tre km di coda. In direzione Roma segnaliamo 6 km di coda per curiosi, tra Valdichiana e Fabro. A causa dell'uscita obbligatoria ci sono 5 km di coda a Fabro e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Chiusi. Per le lunghe percorrenze, per il traffico diretto a Firenze, si consiglia di uscire ad Orte percorrere il raccordo Perugia-Bettole con rientro a Valdichiana; percorso inverso per chi è diretto a Roma”.