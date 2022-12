Dramma a San Giustino, dopo il compleanno volevano andare in disco ma l'auto finisce contro un muro: muoiono sul colpo 4 giovani

Doveva essere una serata all'insegna dell'allegria e del divertimento, invece si è trasformata in una giornata nera, come la notte che li ha inghiottiti.

Sgomento e rabbia, desolazione e tristezza per una tragedia come questa. Lacrime, tante lacrime per Natasha Baldacci, Gabriele Marghi e Nico Dolfi, tutti di 22 anni, e Luana Ballini, di 17.

Quattro ragazzi che hanno perso la vita in un drammatico incidente, avvenuto lungo via Umbra - Tiberina Tre Bis, contro la base di un ponte.

Erano da poco passata l'una della notte fra venerdì e sabato quando i 4, a bordo di una fiat Punto, da Città di Castello, dove avevano parte a una festa di 18 anni di un compagno di classe della diciassettenne, si stava dirigendo verso Sansepolcro per concludere la serata e continuare a divertirsi forse in una festa privata o in centro.

L'auto, arrivata nella zona dell'Altomare, l'area industriale di san Giustino, ha perso il controllo: le due ruote di destra sono finite in un canale di scolo per le acque e poi lo schianto. I 4 sono finiti contro la base del ponte. Alcune persone hanno visto l'auto accartocciata contro la struttura e hanno chiamato i soccorsi: immediatamente è scattato il codice rosso. In pochi minuti in quella zona sono arrivati i carabinieri della compagnia di Città di Castello, coordinati dal luogotenente Fabrizio Capalti, insieme ai vigili del fuoco e i medici del 118. I corpi, ormai senza vita, sono stati estratti dalle lamiere contorte dell'auto: i medici hanno potuto constatare solamente il decesso per i quattro giovanissimi.

I militari hanno contattato il pm di turno, dottor Paolo Abbritti, che ha già dato il nulla osta per la riconsegna dei corpi alle famiglie, tranne ad una.

Per la tarda serata di sabato verrà allestita la camera ardente per le salme di Gabriele Marghi. Nico Dolfi e Luana Ballini, mentre ci vorrà ancora del tempo per quello di Natasha Baldacci.