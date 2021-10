Incidente lungo la Flaminia, scontro tra un mezzo pesante e una moto: morto un uomo

Un drammatico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la statale Flaminia al confine tra le province di Perugia e Terni, in località Molinaccio a pochi chilometri da Spoleto. Secondo una prima ricostruzione si è verificato uno scontro tra un mezzo pesante e una moto: purtroppo per via delle conseguenze dell'impatto è deceduto un uomo - non ancora identificato - che era alla guida della due ruote. Il personale medico ha potuto solanto costatare la morte. Non ci sarebbero altri feriti. Sul posto si trovano i Vigili del Fuoco di Terni e le forze dell'ordine.

Articolo in aggiornamento