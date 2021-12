Grave incidente stradale sulla E45: è in codice rosso un 58enne dopo impatto violento contro guard-rail (le foto)

E' in gravissime condizioni un uomo residente a Roma, classe 1963, ricoverato all'Ospedale di Perugia dopo un incidente stradale avvenuto questa mattina. L'uomo era alla guida di una berlina quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo fuori strada e impattando molto violentamente con il guard-rail (completamente distrutto, come gran parte del veicolo). Il fatto è avvenuto lungo la E45 direzione nord prima dell'uscita Santa Lucia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Città di Castello, il personale medico del 118 e la Polizia Stradale. Da quanto si apprende una sola vettura è rimasta coinvolta nel sinistro e nell'auto incidentata era presente soltanto il 58enne romano.