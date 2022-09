Umbria, con il furgone contro un tir: denunciato l'autista rimasto ferito

Si schianta contro un tir con il furgone, i carabinieri lo soccorrono. Ma dopo le cure mediche, rifiuta di essere sottoposto agli accertamenti per verificare se avesse assunto droga. Per questo è stato denunciato. È successo a Orvieto, nella tarda serata del 5 settembre.

I militari, appurato l’incidente tra un tir e un furgone lungo una delle principali strade di Orvieto Scalo, erano intervenuti per soccorrere l’uomo alla guida del furgone, in quel momento trovato in stato di semi-incoscienza, unico ferito in seguito all’evento.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il furgone aveva invaso la corsia, schiantandosi contro il tir, proveniente dall’altra direzione. L’uomo, soccorso da personale del 118, una volta in ospedale, riferiscono i carabinieri, ha rifiutato gli accertamenti sull’eventuale assunzione di droga. Per questo è stato denunciato.