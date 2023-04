Centrale Umbra, auto a forte velocità contro pompa di benzina: strage sfiorata, in 3 salvi per miracolo

Pochi centimetri, ieri sera, hanno fatto la differenza tra la vita e la morte per almeno tre persone che stanno effettuando rifornimento in entrambi i lati della pompa di benzina nell'area di servizio lungo la Statale 75 tra Assisi e Bastia. Quando un auto a forte velocità - come hanno confermato i filmati interni - per cause ancora da accertare, è entrata nel distributore il caso ha voluto che impattasse contro la prima pompa di benzina evitando di travolgere chi era davanti, pochi centimetri avanti, come già spiegato.

La fortuna ha voluto che il carburante fuori uscito a pioggia su tutti i presenti dopo l'impatto non è additivo infiammabile, rispetto ad altri carburanti, perchè in caso contrario la situazione non si sarebbe conclusa solo con tanti danni e paura. Fortunato anche l'automobilista che è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. A quella velocità e l'entità dello scontro lasciavano presagire il peggio. Ma per fortuna non è andata così.