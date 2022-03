Umbria, incidente all’alba: camion sbanda e inonda l'autostrada di gasolio

Le news in tempo reale di Autostrade per l’Italia segnalano ancora una coda di cinque chilometri nel tratto umbro dell’A1, fra Attigliano e Orvieto. Tutta colpa di un’incidente che si è verificato all’alba di questa mattina, poco dopo le quattro.

Un tir ha sbandato andandosi a schiantare contro il new jersey. Nell’impatto, il mezzo pesante ha perso del gasolio che ha inondato la carreggiata. Per garantire le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco di Orvieto – giunti sul posto assieme agli agenti della polizia stradale – l’autostrada è stata chiusa per mezz’ora in entrambi i sensi di marcia.

Illeso l’autista, le conseguenze dell’incidente continuano a ripercuotersi sul traffico che è ancora rallentato. Secondo Autostrade per l’Italia l’entrata consigliata verso Firenze è il casello di Orvieto mentre l’uscita consigliata provenendo da Roma è il casello di Orte.