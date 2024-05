Umbria, maxi incendio su un camion che trasportava gomme: riapre con limitazioni autostrade del Sole

Nel tratto umbro è stata riaperta l'autostrada del Sole - era stata chiusa tra Fabro e Orvieto - dopo l'incendio di un autocarro carico di gomma industriale diretto verso sud. Una chiusura forzata è che ha tagliato a metà il Paese che è stata necessaria per permettere ai vigili del fuoco di operare sull'incendio spegnendo le fiamme, raggiungendo il posto percorrendo la carreggiata nord. Sulla carreggiata sud il traffico è ripreso sulla corsia di sorpasso in attesa della rimozione del mezzo. E' quindi cominciato il deflusso dei nove chilometri di coda. Ripreso anche il traffico verso nord. Sul posto i vigili del fuoco di Amelia e Orvieto oltre alla stradale e al personale di Autostrade per l'Italia.