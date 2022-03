Incidente lungo la statale Valnerina nel pomeriggio di sabato 12 marzo . Un motociclista 20enne ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Il centauro è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni e l'elisoccorso del 118. L'uomo è stato trasportato in ospedale.

Umbria, schianto in moto: 20enne trasportato in elicottero in ospedale