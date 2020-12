Scontro frontale sulla strada Tiberina: muore 78enne, altri due feriti in ospedale

Un impatto devastante tra due vetture, la corsa disperata del personale medico, purtroppo la morte di un uomo e la moglie gravemente ferita trasportata in massima urgenza all'Ospedale di Città di Castello.

Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 15 di oggi ad Umbertide lungo la strada provinciale Tuberina nel comune di Umbertide. Per cause ancora da accertare le due vetture si sono scontrate in maniera frontale: si tratta di un Audi e di una Panda Fiat, entrambe bianche.

Ad avere avuto la peggio è stata la piccola utilitaria totalmente distrutta nella parte anteriore, con tanto di motore finito in mezzo alla carreggiata dopo l'impatto; su questo mezzo viaggiava la vittima e sua moglie. Si tratta di un uomo di 78 anni. La donna invece è stata trasportata per le cure del caso al nosocomio di Città di Castello. Ferita, ma in maniera non grave la giovane di 25 anni che era alla guida dell'Audi. Sul posto i carabinieri e Vigili del Fuoco di Gubbio.