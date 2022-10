Ubriaco alla guida di un'auto sportiva, imbocca la E45 e provoca un incidente: denunciato

Alla guida di un bolide sportivo, ma ubriaco ai massimi livelli, beccato dalla Polizia stradale di Perugia sulla strada statale 3 bis a Collestrada, dopo aver provocato un incidente con tre automobili.

Gli agenti giunti sul posto, dopo aver segnalato l’incidente con i dispositivi di segnalazione luminosa in dotazione, hanno rallentato il traffico in sicurezza. Successivamente hanno avvicinato i conducenti dei veicoli coinvolti per sincerarsi delle loro condizioni di salute.

Dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari del 118, gli agenti hanno identificato il responsabile dell’incidente, un cittadino italiano di 54 anni, che ha subito mostrato segni di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol. Sottoposto all'alcoltest è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, circostanza che, al momento di imboccare la rampa di accesso alla superstrada gli ha fatto perdere il controllo del veicolo, invadere la corsia opposta di marcia e centrare un'auto che sapraggiungeva.

L’uomo è stato denunciato per aver provocato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e il veicolo sportivo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.