Tuoro, muore 48enne in uno scontro scooter-auto

Una storia tragica costellata di lutti gravissimi che hanno sconvolto una famiglia di Tuoro del Trasimeno. Due fratelli morti a distanza di tempo ma sempre nello stesso modo, un incidente stradale, e per giunta dello stesso luogo. Ieri sera, intorno alle 20,30, è deceduto Matteo Scopaioli- 48 anni - che era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’automobile all’altezza del supermercato Gala. La morte, come confermato dal personale medico, è avvenuta poco dopo l'impatto ed è stato impossibile rianimarlo. Un lutto drammatico che riporta alla morte del fratello Marco avvenuto 25 anni fa proprio a pochi metri dall'ultimo sinistro. Anche Marco era alla guida di una due ruote, ma era una motocicletta.Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica dell'incidente Scopaioli lavorava come fun grossista (settore del verde) ed era molto conosciuto e rispettato dalla comunità lacustre.